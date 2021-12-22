Дата сноса частных домов в Кемерове стала известна

Во время брифинга 22 декабря, глава Кемерова заявил, что оценка стоимости домов частного сектора начнется в январе. Проводить ее будет привлеченный специалист. На конец января и февраль 2022 года запланированы первые встречи для подписания соглашений с владельцами зданий.

– В течение 2022 года предстоит этап проектирования, параллельно будет проходить освобождение земельного участка под будущие коммуникации, – передает слова Ильи Середюка VSE42.Ru.

Проведение работ на обозначенном участке запланировано на 2023 год.

Ранее редакция AVOKADO писала о выкупе домов частного сектора в Кемерове. Подробности реконструкции дороги на улице Сибиряков-Гвардейцев и планы на преобразование данной территории обнародовали власти. Собственники ликвидируемых домов ранее выражали возмущение действиями городской администрации.