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Дальнобойщик лишился имущества по пути в Кемерово

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Мужчина из юго-западной части России столкнулся с рецидивистом, направляясь в столицу Кемеровской области.

Житель Белгородской области, будучи водителем-экспедитором, выполнял рейс в Кемерово. В Челябинской области он подобрал попутчика, который рассказал, что едет в Хакасию после вахты. Мужчины доехали вместе до Новосибирска, и там дальнобойщик купил новому знакомому билет на поезд. Злоумышленник же воспользовался ситуацией и похитил мобильный телефон водителя, который тот оставил на стойке для зарядки. После этого хакасец скрылся с места преступления.


Правоохранители установили, что подозреваемым является 38-летний житель Хакасии, который был судим уже шесть раз. Мужчина уклонялся от административного надзора и находился в розыске. Злоумышленника удалось задержать на станции Новосибирск, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.


В отношении мужчины было возбуждено дело по статье о краже. Максимальное наказание ‒ лишение свободы на срок до двух лет.

Видео: УТ МВД РФ по СФО

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