Дальнобойщик лишился имущества по пути в Кемерово

Житель Белгородской области, будучи водителем-экспедитором, выполнял рейс в Кемерово. В Челябинской области он подобрал попутчика, который рассказал, что едет в Хакасию после вахты. Мужчины доехали вместе до Новосибирска, и там дальнобойщик купил новому знакомому билет на поезд. Злоумышленник же воспользовался ситуацией и похитил мобильный телефон водителя, который тот оставил на стойке для зарядки. После этого хакасец скрылся с места преступления.

Правоохранители установили, что подозреваемым является 38-летний житель Хакасии, который был судим уже шесть раз. Мужчина уклонялся от административного надзора и находился в розыске. Злоумышленника удалось задержать на станции Новосибирск, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье о краже. Максимальное наказание ‒ лишение свободы на срок до двух лет.