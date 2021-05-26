Дачные участки подорожали на 20% за год в России

Высокий спрос на сезонное жилье создал дефицит на рынке, вследствие чего стоимость частных домов и дач в России может существенно возрасти. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов, передает издание "Известия".





Эксперт отметил, что в среднем за минувший год цена на загородное жилье увеличилась на 20%, а по итогам 2021-го возрастет еще на 8-10%.





По мнению руководителя департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерины Коган, за минувший год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Поскольку из-за пандемии люди оказались заперты в квартирах и осознали, насколько им необходимо иметь собственный дачный участок. Кроме того, стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы.