Дачные участки подорожали на 20% за год в России

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Эксперты озвучили данные, согласно которым стоимость дачного жилья увеличилась на 20% в России. Отмечается, что изменение цен вызано увеличением спроса на недвижимость.

Высокий спрос на сезонное жилье создал дефицит на рынке, вследствие чего стоимость частных домов и дач в России может существенно возрасти. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов, передает издание "Известия".


Эксперт отметил, что в среднем за минувший год цена на загородное жилье увеличилась на 20%, а по итогам 2021-го возрастет еще на 8-10%.


По мнению руководителя департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерины Коган, за минувший год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Поскольку из-за пандемии люди оказались заперты в квартирах и осознали, насколько им необходимо иметь собственный дачный участок. Кроме того, стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы.

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