Дачи и местные курорты: большинство кузбассовцев проведет отпуск в регионе

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Большая часть жителей шахтерского края заявила о намерении провести отпускные дни на даче или посвятить свободное время путешествиям по стране.

В конце апреля эксперты провели опрос среди работающих кузбассовцев, чтобы узнать о месте нахождения жителей региона в каникулы. Так, по результатам исследования удалось установить, что 73% ответивших проведут предстоящий отпуск в России: 43% в путешествиях по стране, а 30% – на даче.


На вопрос, чем респонденты будут заниматься в отпуске, 28% из них ответили, что займутся бытовыми делами, а 22% намерены проводить досуг лежа на диване с компьютером или книгой на усмотрение, 19% пойдут в поход или на пикники.


Всего 14% опрошенных заявили о желании уехать за границу, а больше всего таких людей в сфере маркетинга, рекламы, PR и IT. Запрет на полеты в Турцию мало кого расстроил – только 9% сказали, что их планы разрушились.


Что касается бюджета на отпуск, то 37% готовы расходовать более 50 000 рублей, 32% – менее 40 000 рублей, 18% – не определились, а 13% – от 40 000 до 50 000.

Да!
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