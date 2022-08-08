Дача посреди дня сгорела в кузбасских садах

Сигнал о возгорании в частном двухэтажном дачном доме в садовом товариществе "Березка" (Топкинский муниципальный округ) поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в воскресенье, 7 августа, в 15:34. На тушение пламени отправились шесть человек и две автоцистерны. К их прибытию сезонное жилище и стайка на участке горели открытым пламенем.
– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши садового дома, стены внутри и снаружи на обоих этажах здания, у стайки испепелил крышу и стены,– уточнили AVOKADO в ведомстве.
Общая площадь составила 60 "квадратов". Ликвидировать возгорание удалось в 15:59 Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования. Никто не пострадал.
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