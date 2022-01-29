85-летнему мужчине, проживающему в Новокузнецке, поступило предложение об оказании помощи с оформлением субсидии на оплату коммунальных услуг. Женщина, под видом социального работника, оказалась у него дома и сказала, что для оплаты необходима 1 000 рублей. Мошенница посмотрела от куда пенсионер достал деньги и отвлекающим маневром забрала всю сумму, которая составила 37 000 рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Заметив пропажу, новокузнечанин обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали злоумышленницу. Ей оказалась неоднократно судимая 38-летняя жительница Осинников.

Заведено уголовное дело по статье "Кража". Теперь "соцработнице" грозит пять лет лишения свободы.