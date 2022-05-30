В Сети появилась информация, что сегодня в кузбасской столице в одном из многоквартирных домов бушевал пожар. Со слов рассказчика, загорелся мусор на бульваре Строителей, 50/2, из-за чего люди якобы "чуть не задохнулись".

– <...> приезжали полиция и пожарные , славу богу без пострадавших, – указал автор.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где сообщили, что сигнал о происшествии поступил сегодня под утро в 4:14. Правда огонь местным гражданам удалось ликвидировать самостоятельно до прибытия на адрес пожарной охраны.