"Чуть не задохнулись": кемеровчане сообщили о пожаре в многоквартирном доме

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Сегодня ранним утром жильцы многоквартирного дома на кемеровском бульваре были вынуждены тушить воспламенившиеся в подъезде отходы. В экстренных службах региона прокомментировали огненный инцидент.

В Сети появилась информация, что сегодня в кузбасской столице в одном из многоквартирных домов бушевал пожар. Со слов рассказчика, загорелся мусор на бульваре Строителей, 50/2, из-за чего люди якобы "чуть не задохнулись".

<...> приезжали полиция и пожарные , славу богу без пострадавших, указал автор.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где сообщили, что сигнал о происшествии поступил сегодня под утро в 4:14. Правда огонь местным гражданам удалось ликвидировать самостоятельно до прибытия на адрес пожарной охраны.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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