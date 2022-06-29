О проблеме сообщила жительница Ленинска-Кузнецкого в одном из пабликов "ВКонтакте". Женщина рассказала, что у нее скончалась родственница, о чем она узнала от прибывших агентов ритуальных услуг. При этом у дома горожанки оказались представители сразу двух бюро, между которыми якобы начался конфликт.

‒ ... они чуть не подрались у нас на глазах. Я и моя семья вообще не знала о смерти бабушке а они уже сообщили прям в лоб, ‒ пожаловалась горожанка.

Также женщина отметила, что считает подобное поведение неэтичным. Ее поддержали и комментаторы, которые сталкивались с аналогичными действиями со стороны похоронных бюро.

‒ У нас такая же ситуация была между агентствами, у нас их участковый разнимал! ‒ рассказала одна из пользовательниц Сети.

Некоторые кузбассовцы при этом отметили, что помощь ритуальных агентов оказывается полезной, однако им стоит быть более сдержанными и относиться с уважением к утрате клиента.