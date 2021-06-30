Соответствующая информация появилась в сообществе социальной Сети. Жительница кузбасского селения в публикации указала, что подозрительного мужчину ей с приятельницей удалось заметить в поселке Грамотеино на лавочке у многоквартирного дома по адресу улица Светлая, 36.

– Прямо напротив окно с камерой. Мы просто сидели и ждали подругу. Смотрим,из окна выглядывает мужчина с телефоном в руках. И нагло начинает нас фотографировать. Очень странная и неприятная ситуация,– подытожила свидетельница.

В качестве подтверждения своих слов девушка прикрепила фотографию с камерой наблюдения, установленную под окном.

В комментариях пользователи Сети бурно отреагировали на новость. Некоторые выразили мнение, что объект для слежки установлен незаконно и должен быть ликвидирован. Другие с настороженностью отнеслись к ситуации "сфотал, значит что-то удумал и точно не заставит себя ждать".