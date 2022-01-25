Чрезмерно нежный кузбассовец погиб от рук возлюбленной

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Суд в Кемеровской области рассмотрит дело женщины, которую обвиняют в убийстве сожителя. Мужчина разозлил ее излишней лаской.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Промышленновском районе Кузбасса. По версии следствия, 57-летняя местная жительница распивала алкоголь вместе с 47-летним сожителем. При этом женщине не нравилось, что возлюбленный, как ей казалось, слишком нежен. Когда мужчина в очередной раз обратился к ней с ласковым словом, разозленная сожительница нанесла ему ножевое ранение в шею, после чего попросила соседей вызвать "скорую". Приехавшим на место преступления медикам оставалось констатировать смерть потерпевшего. Злоумышленница признала вину и сотрудничала со следствием. Ей была проведена психиатрическая экспертиза.

"Эксперты установили, что она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, –сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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