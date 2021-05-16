ЧП с подземным фонтаном лишило жителей кемеровского района воды

Жители кузбасской столицы в Сети сообщили, что утром 15 мая на улице 2-я Заречная произошло плановое отключение водоснабжения. При этом владельцы квартир полностью лишились как горячей, так и холодной воды. Возобновить подачу, по их словам, должны были сегодня.

Однако в назначенное время, когда в квартирах вновь должна была появиться вода, из-под земли неподалеку от многоэтажек забил фонтан.

– 16.05 воду не включили как обещали, при включении пошел фонтан из асфальта, – написали возмущенные кемеровчане.

Со слов кемеровчан, добиться от коммунальщиков четкого ответа на вопрос о сроках восстановления водоснабжения им не удалось.

– УК никаких конкретных ответов о подаче воды не дает. Питьевую воду не привозят, – говорится в публикациях в местных сообществах в соцсетях.

Таким образом, из-за инцидента люди вторые сутки сидят без воды.