ЧМ по хоккею с мячом состоится в Кемерове в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году состоится в городе Кемерово. Информация о том, что FIB одобрила заявку, появилась на сайте пресс-службы Федерации хоккея с мячом России.

Стоит отметить, что решение о проведении спортивного мероприятия в областном центре было принято членами исполкома FIB во время заседания, которое состоялось в столице Финляндии в городе Хельсинки.

Предстоящий ЧМ в 2022 году пройдет в Сыктывкаре. По предварительным данным, он продлится с 27 марта до 3 апреля.