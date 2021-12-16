ЧМ по хоккею с мячом состоится в Кемерове в 2023 году

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Международная федерация хоккея с мячом (FIB) одобрила заявку на проведение крупного спортивного мероприятия в столице Кузбасса.

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году состоится в городе Кемерово. Информация о том, что FIB одобрила заявку, появилась на сайте пресс-службы Федерации хоккея с мячом России.


Стоит отметить, что решение о проведении спортивного мероприятия в областном центре было принято членами исполкома FIB во время заседания, которое состоялось в столице Финляндии в городе Хельсинки.


Предстоящий ЧМ в 2022 году пройдет в Сыктывкаре. По предварительным данным, он продлится с 27 марта до 3 апреля.

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