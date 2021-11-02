Член горсовета в кузбасском городе ушел в отставку

0
Фото:  

В горсовете Беловского городского округа произошло увольнение – свою работу оставил один из председателей. Чиновник решил сменить сферу деятельности.

Соответствующую информацию озвучили представители Совета народных депутатов Беловского городского округа. Из новых сведений следует, что председатель горсовета Андрей Соловьев покинул свой пост в связи со сменой деятельности, он вернулся в сферу здравоохранения.


В настоящий момент все полномочия переданы новому человеку. На пустующее место назначена депутат действующего шестого созыва Татьяна Шадрина. Стоит отметить, что ранее чиновница

руководила информационно-методическим центром. За плечами женщины 30-летний опыт работы педагогом, ей было поручено возглавлять школы № 21,30,10 в Белове.


При этом Соловьев остался в рядах депутатов муниципального округа. Сейчас он намерен разобраться с дефицитом врачей в городе и повысить качество и доступность медицинских услуг для местных граждан.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30681

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined