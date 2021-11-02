Член горсовета в кузбасском городе ушел в отставку

Соответствующую информацию озвучили представители Совета народных депутатов Беловского городского округа. Из новых сведений следует, что председатель горсовета Андрей Соловьев покинул свой пост в связи со сменой деятельности, он вернулся в сферу здравоохранения.

В настоящий момент все полномочия переданы новому человеку. На пустующее место назначена депутат действующего шестого созыва Татьяна Шадрина. Стоит отметить, что ранее чиновница

руководила информационно-методическим центром. За плечами женщины 30-летний опыт работы педагогом, ей было поручено возглавлять школы № 21,30,10 в Белове.

При этом Соловьев остался в рядах депутатов муниципального округа. Сейчас он намерен разобраться с дефицитом врачей в городе и повысить качество и доступность медицинских услуг для местных граждан.