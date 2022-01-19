Чистоплотный кузбассовец убил собутыльника за грязь

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Житель пгт Яя в Кемеровской области не смог простить сонному гостю грязное пятно и избил его до смерти.

35-летний обвиняемый пригласил приятеля на попойку в своем доме. Однако после опьяняющего застолья гость вскоре уснул, но допустил небрежность, которая стоила ему жизни.

Хозяин увидел, что место, где приятель спал, стало грязным. Разозлившись , обвиняемый избил мужчину до потери сознания. После чего лег спать, а утром, обнаружив, что приятель не подает признаков жизни, вызвал сотрудников полиции, уточнили в СУ СК по Кузбассу.

В результате агрессор вину признал, хоть и частично, отметив, что не желал смерти другу. Результаты психиатрической экспертизы показали, что он вменяем.


Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Да!
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