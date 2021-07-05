Число живущих за чертой бедности кузбассовцев уменьшилось в 2020 году

0
Фото:  

Аналитики подсчитали и сравни уровни доходов в различных субъектах России за прошлый год. Оказалось, что в Кемеровской области 13,2 % от общего населения получали денег меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По итогам работы статистиков стало известно, что по завершению 2020 года в Кузбассе насчитывалось 13,2% горожан от населения региона, получавших выплаты в размере ниже 1 МРОТ. Тех, кто проживал за чертой крайней бедности, то есть получал менее 0,5 МРОТ, - 1,2% от общего количества жителей субъекта. Место соответствующего рейтинга Кемеровская область заняла 48 из 85.


Однако ситуация с уровнем бедности в Кузбассе улучшился по сравнению с предыдущим годом. Так, по итогам 2019 года Кемеровская область заняла 54 место соответствующего рейтинга с показателями: 15% проживавших за чертой бедности, 1,7% жителей региона провели год за чертой крайней бедности.


Исходя из инфографики, подготовленной РИА "Новостями" также известно, что первую строчку рейтинга по доходам населения за 2020 год заняла Ямало-Ненецкий автономный округ с 5% населения, проживавшего за чертой бедности, и 0,6% горожан, живших за чертой крайней бедности. Последнюю строчку списка заняла Республика Тыва: 34,1% от общего количества жителей субъекта получали ниже 1 МРОТ в 2020 году, 6,8% - жили на сумму ниже 0,5 МРОТ.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26695

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined