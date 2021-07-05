Число живущих за чертой бедности кузбассовцев уменьшилось в 2020 году

По итогам работы статистиков стало известно, что по завершению 2020 года в Кузбассе насчитывалось 13,2% горожан от населения региона, получавших выплаты в размере ниже 1 МРОТ. Тех, кто проживал за чертой крайней бедности, то есть получал менее 0,5 МРОТ, - 1,2% от общего количества жителей субъекта. Место соответствующего рейтинга Кемеровская область заняла 48 из 85.

Однако ситуация с уровнем бедности в Кузбассе улучшился по сравнению с предыдущим годом. Так, по итогам 2019 года Кемеровская область заняла 54 место соответствующего рейтинга с показателями: 15% проживавших за чертой бедности, 1,7% жителей региона провели год за чертой крайней бедности.

Исходя из инфографики, подготовленной РИА "Новостями" также известно, что первую строчку рейтинга по доходам населения за 2020 год заняла Ямало-Ненецкий автономный округ с 5% населения, проживавшего за чертой бедности, и 0,6% горожан, живших за чертой крайней бедности. Последнюю строчку списка заняла Республика Тыва: 34,1% от общего количества жителей субъекта получали ниже 1 МРОТ в 2020 году, 6,8% - жили на сумму ниже 0,5 МРОТ.