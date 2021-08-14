Число жителей Кузбасса с COVID-19 стало больше

За минувшие сутки количество жителей, у которых официально подтвердился диагноз COVID-19, увеличилось на 191. По муниципалитетам новые зараженные распределяются следующим образом:
Новокузнецк – 34, Кемерово – 30, Юрга – 12, Междуреченск – 12, Белово – 11, Осинники – 11, Мыски – 10, Анжеро-Судженск – 9, Прокопьевск – 9, Киселевск – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Калтан – 6, Полысаево – 6, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Тайга – 3, Беловский МР – 3, Гурьевский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Прокопьевский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Кемеровский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1.
Всего за время распространения коронавируса в Кемеровской области заболели 48 809 человек. За этот же период 45 892 пациентов выздоровели (+194 за сутки), а 1 049 - скончались. Последний показатель за минувшие 24 часа также увеличился.
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