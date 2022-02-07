Число жертв коронавируса выросло в Кузбассе

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Коронавирус за минувший день унес еще несколько жизней, названы сопутствующие болезни погибших.

По данным кузбасских властей на утро понедельника, 7 февраля, в Кемеровской области погибли от осложнений COVID-19 несколько человек.

У женщины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хромосомной патологии, патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове, следует из текста публикации.

Также стало известно, что за сутки на территории региона заразились опасной китайской инфекцией еще 1 851 человек, что является абсолютным рекордом. Общий прирост заболевших с начала пандемии достиг отметки в 104 878. За все время распространения COVID-19 в Кузбассе от осложнений скончались 1 962 граждан, у которых медики диагностировали вирус.

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