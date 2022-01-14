Число жертв коронавируса в Кузбассе выросло за 24 часа

По оперативным данным на пятницу, 14 января, умерли еще шестеро жителей региона с коронавирусом.
– У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения, бронхиальной астмы. Она проживала в Тяжинском муниципальном округе.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, – уточнили власти.
Также стало известно число заболевших за сутки. Всего с начала пандемии опасным китайским вирусом заразились 88 782 жителей региона, а 1 777 из них погибли. Лечение от COVID-19 в Кемеровской области получают 6 122 граждан.
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