Число жертв коронавируса в Кузбассе увеличилось за сутки

По данным на утро 29 ноября, на территории Кузбасса скончались еще несколько пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1971 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Топках.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сводке.

Общее количество смертей, по информации властей, достигло 1 571. Также за день медики выявили новые случаи заражения. К настоящему моменту 4 450 жителей региона продолжают получать лечение, а 67 625 человек уже выписались из больниц региона.