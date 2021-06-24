Число жертв коронавируса в Кузбассе увеличилось за сутки

По данным региональных властей на утро в четверг , 24 июня, в шахтерском крае зафиксированы новые смертельные случаи среди зараженных инфекцией COVID-19 пациентов.
– У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекада на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Юрге.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, – прокомментировали в оперштабе
Напомним, суточный прирост больных в Кемеровской области составил.
В общей сложности за все время пандемии китайский вирус подтвердился у 39 131 пациентов, а 37 268 из общего числа пошли на поправку и покинули стены больниц. Что касается смертности, то в настоящий момент погибло 788 земляков.
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