Число жертв коронавируса в Кузбассе увеличилось

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще пять человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерве.

У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе, – согласно данным в сводке.

Таким образом, на утро 23 июля, общее количество смертей в регионе достигло 935. Также медики поставили диагноз COVID-19 в общей сложности 195 кузбассовцам за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 1 890 пациентов, а под наблюдением врачей находятся 14 754 человек.