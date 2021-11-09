Число жертв коронавируса в Кузбассе снова выросло

По данным кузбасских властей на утро вторника, 9 ноября, еще несколько жителей Кемеровской области умерли от осложнений коронавирусной инфекции.
– У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тяжинском муниципальном округе.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове,– следует из текста сообщения.
Ранее сообщалось, что более 300 жителей области заболели COVID-19 за сутки. С начала пандемии инфекция была зарегистрирована у 66 496 кузбассовцев, из них 1 497 скончались. Необходимое лечение получают 2 488 человек, еще 14 352 находятся под наблюдением врачей.
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