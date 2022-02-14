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Число жертв коронавируса увеличилось в Кузбассе за сутки

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Кузбасские власти рассказали о новых жертвах коронавирусной инфекции.

По данным на утро понедельника, 14 февраля, еще восемь жителей Кемеровской области с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, хронического заболевания почек, патологии позвоночника и суставов. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, костно -суставной системы. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске, следует из сводки.

Также стало известно, что суточный прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 2 402 человек. Всего с начала пандемии заболели 120 266 жителей Кузбасса, скончались 2021 из них. Сейчас на лечении находятся 26 573 пациента, под наблюдением медиков – 8 965.

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