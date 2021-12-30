Число жертв коронавируса увеличилось в Кузбассе за сутки

По данным на четверг, 30 декабря, еще четверо жителей Кемеровской области с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки.
– У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке, – следует из актуальных данных.
В общей сложности за все время пандемии на территории региона скончались 1 709 человек. Стоит отметить, что суточный прирост зараженных COVID-19 граждан составил 318 человек.
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