Число жертв коронавируса увеличилось в Кузбассе

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В Кемеровской области увеличилось количество жертв среди коронавирусных пациентов. Названы сопутствующие недуги погибших.

Согласно сводке за 1 декабря, за минувший день в регионе зарегистрировано еще шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Топках.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Белове.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 373 кузбассовцев.


Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 74 769 случаев заражения. Продолжают получать лечение 4 691 человек, количество жертв достигло 1 580.

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