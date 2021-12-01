Число жертв коронавируса увеличилось в Кузбассе

Согласно сводке за 1 декабря, за минувший день в регионе зарегистрировано еще шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Топках.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Белове.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о выявлении COVID-19 еще у 373 кузбассовцев.

Таким образом, к настоящему времени в Кемеровской области было подтверждено 74 769 случаев заражения. Продолжают получать лечение 4 691 человек, количество жертв достигло 1 580.