Число жертв COVID-19 вновь увеличилось в Кузбассе

По оперативным данным на утро воскресенья, 9 января, трое жителей региона скончались от осложнений коронавирусной инфекции.
– У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Междуреченске.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ожирения. Она проживала в Новокузнецке, – следует из данных.
Суточный прирост больных в Кузбассе за последние 24 часа составил. Всего с начала пандемии заболели 87 714 кузбассовцев, скончались 1 751 из них. Сейчас лечение получают 6 627 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 4 253 человек.
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