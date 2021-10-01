Число жертв COVID-19 в Кузбассе превысило 1 300

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За сутки в Кемеровской области увеличилось количество умерших пациентов с коронавирусом. Их общее число уже превысило 1 300.

Власти Кузбасса сообщили о пяти новых случаях смерти среди зараженных коронавирусной инфекцией граждан. Всего с начала распространения заболевания в области погибли 1 301 человек. Основной причиной смерти заболевших пациентов остается сильное поражение легких.

  • У женщины 1970 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Салаире.
  • У мужчины 1974 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Он проживал в Киселевске.
  • У женщины 1963 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
  • У мужчины 1971 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У мужчины 1952 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

За время пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 официально подтвердился у 57 048 человек. Из этого количества 54 483 случая закончились выздоровлением. В настоящее время еще 1 254 граждан продолжают получать лечение, 8 975 - остаются на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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