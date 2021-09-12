Число жертв COVID-19 увеличилось в Кузбассе за сутки

По данным на воскресенье, 12 сентября, еще четверо жителей региона скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
– У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевск,– указано в сводке от властей.
Суточный прирост больных в Кузбассе составил 171 человека. Всего с начала пандемии заболели 53 907 жителей региона, умерли 1 199 из них. В настоящий момент лечение получают 1 469 пациента, под наблюдением медиков находятся 10 556 человек.
Загрузка комментариев