Число желающих пройти вакцинацию от COVID-19 снизилось в Кузбассе

Жители Кемеровской области стали реже прививаться от COVID-19, заявил заместитель председателя регионального правительства Алексей Цигельник, ссылаясь на данные за минувшую отчетную неделю.

Так, по информации властей, в настоящий момент вакцину получили 1 138 033 человека (+ 4 334 за последние семь дней), что составляет 68,9% от подлежащих к вакцинации.

Отмечается, что из общего числа привитых 1 382 – это лица, не достигшие 18 лет. Прививка подросткам ставится на добровольной основе. Укол несовершеннолетним ставится только с согласия родителей, а сама процедура проходит в специально оборудованных для этого поликлиниках.