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Число заявок на поиск пропавших кузбассовцев значительно выросло

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За месяц количество заявок на поиск людей в Кузбассе значительно выросло. Кроме того, увеличилось число найденных граждан – и живых, и мертвых. Соответствующие данные привели полицейские.

В статусе пропавших на территории Кемеровской области в апреле 2022 года находились 536 местных граждан. Кузбасским полицейским удалось отыскать живыми только 443 из общего числа, а еще восемь человек были обнаружены мертвыми.


Если сравнивать с предыдущим месяцем, то можно заметить, что люди стали исчезать гораздо чаще. К примеру, в марте этого года пропало 307 человек, нашлись 299, троих удалось найти мертвыми


В текущий момент в регионе продолжаются поиски еще 85 граждан. При этом в марте аналогичный показатель был равен восьми.

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