Число заявок на поиск пропавших кузбассовцев значительно выросло

В статусе пропавших на территории Кемеровской области в апреле 2022 года находились 536 местных граждан. Кузбасским полицейским удалось отыскать живыми только 443 из общего числа, а еще восемь человек были обнаружены мертвыми.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то можно заметить, что люди стали исчезать гораздо чаще. К примеру, в марте этого года пропало 307 человек, нашлись 299, троих удалось найти мертвыми

В текущий момент в регионе продолжаются поиски еще 85 граждан. При этом в марте аналогичный показатель был равен восьми.