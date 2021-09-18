Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 11:00 18 сентября, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 165 кузбассовцев. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:
Кемерово – 32, Новокузнецк – 31, Междуреченск – 18, Белово – 15, Прокопьевск – 13, Анжеро-Судженск – 10, Киселевск – 7, Калтан – 6, Мыски – 6, Осинники – 6, Юрга – 5, Гурьевский МО – 4, Тайга – 2, Ижморский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Яшкинский МО – 2, Краснобродский – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.
За последние сутки в Кемеровской области скончались шесть пациентов с коронавирусом, еще 173 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 54 912 человек, из них 52 286 вылечились, 1 230 умерли. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 396 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 10 300 кузбассовцев.
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