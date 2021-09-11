Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 11 сентября, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 167 кузбассовцев. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:

Новокузнецк-36, Кемерово-35, Прокопьевск-12, Юрга-11, Анжеро-Судженск-10, Белово-9, Междуреченск-7, по 6-Киселевск и Осинники, по 5-Мыски и Новокузнецкий МР, по 3-Беловский МР, Гурьевский МР, Промышленновский МО и Юргинский МО, по 2-Тайга, Кемеровский МО, Таштагольский МР и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Полысаево, Ижморский МР, Прокопьевский МО и Яшкинский МР.

За последние сутки в Кемеровской области скончались шесть пациентов с коронавирусом, еще 178 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 53 736 человек, из них 51 062 вылечились, 1 195 умерли. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 480 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 9 858 кузбассовцев.