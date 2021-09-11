Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

0
Фото:  

Власти раскрыли актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом за сутки в Кемеровской области.

По сведениям на 11 сентября, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 167 кузбассовцев. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:


Новокузнецк-36, Кемерово-35, Прокопьевск-12, Юрга-11, Анжеро-Судженск-10, Белово-9, Междуреченск-7, по 6-Киселевск и Осинники, по 5-Мыски и Новокузнецкий МР, по 3-Беловский МР, Гурьевский МР, Промышленновский МО и Юргинский МО, по 2-Тайга, Кемеровский МО, Таштагольский МР и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Полысаево, Ижморский МР, Прокопьевский МО и Яшкинский МР.


За последние сутки в Кемеровской области скончались шесть пациентов с коронавирусом, еще 178 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 53 736 человек, из них 51 062 вылечились, 1 195 умерли. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 480 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 9 858 кузбассовцев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28836

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined