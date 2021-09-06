Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям Центра ситуационного мониторинга на 11:00 6 сентября, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 169 кузбассовцев. Новые заболевшие проживают в следующих территориях.
Кемеровский городской округ - 37, Новокузнецкий городской округ - 37, Прокопьевский городской округ - 18, Междуреченский городской округ - 16, Анжеро-Судженский городской округ - 11, Беловский городской округ - 10, Осинниковский городской округ - 8, Мысковский городской округ - 7, Юргинский городской округ - 6, Киселевский городской округ - 5, Новокузнецкий муниципальный район - 5, Таштагольский муниципальный район - 3, Калтанский городской округ - 2, Прокопьевский муниципальный район - 2, Ленинск-Кузнецкий городской округ - 1, Гурьевский муниципальный район - 1.
За последние сутки в Кемеровской области скончались пятеро пациентов с коронавирусом, еще 180 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 52 898 человек, из них 50 154 вылечились, 1 167 умерли. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 577 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 9 595 кузбассовцев.
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