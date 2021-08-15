Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 15 августа, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 187 кузбассовцев. Наибольшее число заболевших выявили в южной столице региона.
Новокузнецк – 31, Кемерово – 31, Междуреченск – 20, Прокопьевск – 15, Юрга – 14, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 9, Осинники – 9, Мыски – 7, Анжеро-Судженск – 6, Калтан – 5, Киселевск – 5, Новокузнецкий МР – 5, Таштагольский МР – 5, Беловский МР – 3, Гурьевский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Ижморский МО – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МО – 1, Яйский МО – 1.
Также за последние сутки в Кемеровской области умерли шесть пациентов с ранее обнаруженным вирусом, еще 193 выздоровели. С начала пандемии в регионе зафиксировано 48 996 эпизодов заражения, из них 46 085 завершились выздоровлением, 1 055 — смертью. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 856 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 12 391 кузбассовец.
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