Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 5 августа, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 205 кузбассовцев. Наибольшее число заболевших выявили в областном центре.

Кемерово-39, Новокузнецк-35, Междуреченск-23, Юрга-19, Прокопьевск-17, Осинники-12, по 7-Анжеро-Судженск, Калтан, Промышленновский МО, по 6-Киселевск и Ленинск-Кузнецкий, по 5-Белово, Мариинский МР и Яшкинский МР, по 4-Мыски и Полысаево, Тисульский МР-3, Ленинск-Кузнецкий МО-1.

Также за последние сутки в Кемеровской области умерли пятеро пациентов с ранее обнаруженным вирусом, еще 191 выздоровел. С начала пандемии в регионе зафиксировано 47 079 эпизодов заражения, из них 44 146 завершился выздоровлением, 1004 — смертью. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 929 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 13 304 кузбассовца.