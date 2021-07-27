Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

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Медики выявили еще десятки заболевших коронавирусом кузбассовцев за минувшие сутки.

По сведениям на 27 июля, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 207 кузбассовцев. Наибольшее число заболевших выявили в областном центре.


Кемерово-45, Новокузнецк-41, Междуреченск-23, Осинники-15, Прокопьевск-11, Мыски-10, по 8-Белово и Ленинск-Кузнецкий, по 7-Анжеро-Судженск, Киселевск и Новокузнецкий МР, Полысаево-6, по 4- Кемеровский МО и Ленинск-Кузнецкий МО, по 3-Калтан и Промышленновский МО, по 2-Березовский и Тайга, Прокопьевский МО-1.


Также за последние сутки в Кемеровской области умерли пятеро пациентов с ранее обнаруженным вирусом, еще 198 выздоровели. С начала пандемии в регионе зафиксировано 45 258 эпизодов заражения, из них 42 391 завершился выздоровлением, 957 — смертью. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 910 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 15 059 кузбассовцев.

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