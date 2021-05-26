Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 11:00 26 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 58 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 15 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Кемерове.

— Кемерово – 13, Междуреченск – 8, Анжеро-Судженск – 6, Краснобродский – 5, Ленинск-Кузнецкий – 5, Березовский – 4, Новокузнецк – 4, Промышленновский МО – 3, Таштагольский МР – 3, Юрга – 2, Белово – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Кемеровский МО – 1, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 52 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 36 753 человека, из них 35 428 вылечились, 713 умерли.

В настоящее время лечение в областных больницах получают 612 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1767 кузбассовцев.