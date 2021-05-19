Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

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Областным лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом стал Кемерово.

По сведениям на 11:00 19 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 58 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 18 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в столице Кузбасса.

Кемерово - 19, по 4 - Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Юрга, по 3 - Анжеро-Судженск, Промышленновский МО, по 2 - Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Беловский МР, Кемеровский МО, Чебулинский МО, по 1 - Белово, Тайга, Мариинский МР, Новокузнецкий МР, Юргинский МО, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области от коронавирусной инфекцией никто не умер, 62 пациента выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 36 350 человек, из них 35 031 вылечился, 700 скончались.


В настоящее время лечение в областных больницах получают 619 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1 276 кузбассовцев.

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