Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

По сведениям на 11:00 11 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 60 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 18 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в столице Кузбасса.

— Кемерово - 19, Новокузнецк - 10, Междуреченск - 5, Анжеро-Судженск - 4, по 3 - Юрга и Осинники, по 2 - Белово, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий МО, по 1 - Березовский, Прокопьевск, Гурьевский МР, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО, Тяжинский МР, Яшкинский МР, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, еще 59 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 35 858 человек, из них 34 549 вылечились, 685 скончались.

В настоящее время лечение в областных больницах получают 624 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1 594 кузбассовцев.