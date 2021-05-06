Число зараженных COVID-19 выросло за сутки в Кузбассе

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Областным лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом стал Кемерово.

По сведениям на 11:00 6 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 65 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 23 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в столице Кузбасса.

Кемерово – 19, Новокузнецк – 8, Ленинск-Кузнецкий – 4, Прокопьевск – 3, Междуреченск – 3, Анжеро-Судженск – 3, Гурьевский МО – 3, Калтан – 2, Березовский – 2, Киселевск – 2, Ижморский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Белово – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области скончались двое пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 56 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 35 546 человек, из них 34 266 вылечились, 677 умерли.


В настоящее время лечение в областных больницах получают 603 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1 790 кузбассовцев.

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