Число зараженных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло за сутки

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Медики подтвердили заражения коронавирусом еще у более 100 жителей разных населенных пунктов Кемеровской области.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразился еще 171 кузбассовец. Новые случаи заболевания зафиксированы в следующих муниципалитетах:

  • Анжеро-Судженск — 8,
  • Белово — 12,
  • Калтан — 8,
  • Кемерово — 28,
  • Киселевск — 12,
  • Ленинский-Кузнецкий — 1,
  • Междуреченск — 19,
  • Мыски — 5,
  • Новокузнецк — 30,
  • Осинники — 8,
  • Прокопьевск — 16,
  • Юрга — 5,
  • Гурьевский муниципальный район — 3,
  • Новокузнецкий муниципальный район — 1,
  • Таштагольский муниципальный район — 5,
  • Тисульский муниципальный район — 1,
  • Топкинский муниципальный округ — 2,
  • Тяжинский муниципальный район — 2,
  • Юргинский муниципальный округ — 1,
  • Яйский муниципальный район — 1,
  • Яшкинский муниципальный район — 3.

В общей сложности за время пандемии диагноз CIVID-19 подтвердился у 58 956 жителей. Из них 56 393 - выздоровели. Количество умерших также продолжило увеличиваться и достигло отметки в 1 363.


Получают лечение еще 1 199 человек, под наблюдением врачей - 11 716.

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