Число зараженных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло за сутки

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразился еще 171 кузбассовец. Новые случаи заболевания зафиксированы в следующих муниципалитетах:

Анжеро-Судженск — 8,

Белово — 12,

Калтан — 8,

Кемерово — 28,

Киселевск — 12,

Ленинский-Кузнецкий — 1,

Междуреченск — 19,

Мыски — 5,

Новокузнецк — 30,

Осинники — 8,

Прокопьевск — 16,

Юрга — 5,

Гурьевский муниципальный район — 3,

Новокузнецкий муниципальный район — 1,

Таштагольский муниципальный район — 5,

Тисульский муниципальный район — 1,

Топкинский муниципальный округ — 2,

Тяжинский муниципальный район — 2,

Юргинский муниципальный округ — 1,

Яйский муниципальный район — 1,

Яшкинский муниципальный район — 3.

В общей сложности за время пандемии диагноз CIVID-19 подтвердился у 58 956 жителей. Из них 56 393 - выздоровели. Количество умерших также продолжило увеличиваться и достигло отметки в 1 363.

Получают лечение еще 1 199 человек, под наблюдением врачей - 11 716.