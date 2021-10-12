Число зараженных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло за сутки

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразился еще 171 кузбассовец. Новые случаи заболевания зафиксированы в следующих муниципалитетах:
- Анжеро-Судженск — 8,
- Белово — 12,
- Калтан — 8,
- Кемерово — 28,
- Киселевск — 12,
- Ленинский-Кузнецкий — 1,
- Междуреченск — 19,
- Мыски — 5,
- Новокузнецк — 30,
- Осинники — 8,
- Прокопьевск — 16,
- Юрга — 5,
- Гурьевский муниципальный район — 3,
- Новокузнецкий муниципальный район — 1,
- Таштагольский муниципальный район — 5,
- Тисульский муниципальный район — 1,
- Топкинский муниципальный округ — 2,
- Тяжинский муниципальный район — 2,
- Юргинский муниципальный округ — 1,
- Яйский муниципальный район — 1,
- Яшкинский муниципальный район — 3.
В общей сложности за время пандемии диагноз CIVID-19 подтвердился у 58 956 жителей. Из них 56 393 - выздоровели. Количество умерших также продолжило увеличиваться и достигло отметки в 1 363.
Получают лечение еще 1 199 человек, под наблюдением врачей - 11 716.
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