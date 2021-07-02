Число зараженных COVID-19 в Кузбассе увеличилось почти на 170 человек за сутки

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Медики зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом на территории Кемеровской области. За сутки заболели почти 170 человек.

По данным на утро 2 июля, в Кузбассе заболели COVID-19 еще 168 граждан. По муниципалитетам суточный прирост зараженных распределяется следующим образом:


  • Кемерово - 31,
  • Новокузнецк - 25,
  • Междуреченск - 16,
  • Калтан - 14,
  • Осинники - 12,
  • Юрга - 10,
  • Березовский - 9,
  • Мыски - 8,
  • Белово, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский МО-4 - по 7,
  • Крапивиснкий МО, Промышленновский МО, Юргинский МО и Яйский МР - по 2,
  • Краснобродский, Полысаево, Прокопьевск, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Тисульский МР, Топкинский МО, Тяжинский МР и Яшкинский МР - по 1.

Среди зараженных также были выявлены случаи смерти. Всего к настоящему моменту из 40 453 заболевших пациентов скончались 829. При этом число выздоровевших за время пандемии выросло до 38 152.


Под наблюдением врачей остаются 6 647 кузбассовцев, 1 472 - получают лечение.

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