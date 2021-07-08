Число зараженных COVID-19 в Кузбассе увеличилось на 176 человек за день

Исходя из информации, предоставленной сотрудниками кузбасского оперштаба в четверг, 8 июля, в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 176 человек. Одновременно с этим сообщается о том, что 151 человек был выписан из медучреждений региона после лечения от COVID-19.

Лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом оказался Кемерово.

- Кемерово – 37, Новокузнецк – 30, Междуреченск – 20, Мыски – 15, Юрга – 14, Осинники – 10, Березовский – 8, Белово – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Киселевск – 6, Анжеро-Судженск – 4, Калтан – 3, Прокопьевск – 3, Промышленновский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Новокузнецкий МР – 2, Краснобродский – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Топкинский МО – 1, - назвали точные территории распространения COVID-19 в Кузбассе в оперштабе.

Зафиксированы и новые случае гибели среди тех, кто пребывал в больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - таких в Кузбассе шесть.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 41 481 горожан. Из них уже вылечились от инфекции 38 911 человек. В кузбасских медучреждениях с коронавирусом продолжают находиться 1 711 пациентов. 8 789 человек остаются под наблюдением специалистов.