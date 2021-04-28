Число зараженных COVID-19 в Кузбассе достигло 35 тысяч человек

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Новых заболевших коронавирусом специалисты выявили в 23 территориях Кемеровской области.

Согласно поступившей информации на 11:00 28 апреля, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 67 жителей Кузбасса. Новые случаи заражения выявлены в 23 территориях региона. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 21 человека.

Кемерово - 21, Новокузнецк - 7, по 4 - Междуреченск, Осинники, Юрга, по 3 - Анжеро-Судженск, Березовский, по 2 - Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский МО, Промышленновский МО, по 1 - Белово, Краснобродский, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Таштагольский МР, Топкинский МО, Яшкинский МР, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Кемеровской области за прошедшие сутки. В целом с начала пандемии в регионе заболели 35 034 человека, из них 33 835 вылечились. За последние сутки стены больниц покинули 663 человека.


В настоящее время медицинскую помощь в регионе получают 536 заболевших. 2 522 человека остаются под наблюдением специалистов.

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