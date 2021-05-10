Число зараженных COVID-19 увеличилось за сутки в Кузбассе

По сведениям на 11:00, 10 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 61 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 15 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в столице Кузбасса.

— Кемерово – 24, Анжеро-Судженск – 5, Новокузнецк – 5, Ленинск-Кузнецкий – 4, Междуреченск – 4, Белово – 3, Топкинский МО – 3, Березовский – 2, Юрга – 2, Промышленновский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Калтан – 1, Полысаево – 1, Ижморский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области скончались двое пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 56 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 35 798 человек, из них 34 490 вылечились, 684 умерли.

В настоящее время лечение в областных больницах получают 624 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1 712 кузбассовцев.