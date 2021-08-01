Число зараженных COVID-19 увеличилось на 205 за сутки в Кузбассе

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Медики зафиксировали значительный прирост больных коронавирусом за минувшие 24 часа в Кемеровской области.

По информации, представленной утром в воскресенья, 1 августа, в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 205 человек. Одновременно с этим сообщается и о том, что выписаны были 195 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Зараженных выявили в ряде муниципалитетов области. Распространение зафиксировано по территориям шахтерского края следующим образом:


Кемерово – 50, Новокузнецк – 38, Прокопьевск – 15, Анжеро-Судженск – 9, Калтан – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Юрга – 7, Новокузнецкий МР – 7, Промышленновский МО – 7, Белово – 6, Таштагольский МР – 5, Междуреченск – 4, Мыски – 4, Осинники – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Полысаево – 3, Гурьевский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яйский МО – 3, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Тисульский МР – 2, Тяжинский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Прокопьевский МО – 1.


Сообщается также о том, что были зафиксированы и новые случаи гибели среди тех, кто проходил лечение от COVID-19 - таких в Кузбассе шесть.


С начала пандемии в Кемеровской области были зафиксированы 46 274 случая заражения коронавирусом. Из всех заболевших к текущему моменту 43 364 пациента уже были выписаны, вылечившись от COVID-19. Продолжают получать помощь медиков - 1 926, находятся под наблюдением специалистов - 14 999.

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