Число зараженных COVID-19 увеличилось на 201 человека за день в Кузбассе

По данным Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 на 2 августа, в Кемеровской области столкнулись с опасным вирусом еще 201 человек. Таким образом, в регионе зафиксировано уже 46 475 случаев инфицирования. По муниципалитетам статистика новых зараженных выглядит следующим образом:

Кемерово-45, Новокузнецк-39, Междуреченск-20, Осинники-14, по 9-Калтан и Новокузнецкий МР, по 8-Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Мыски , Прокопьевск-7, Белово-6, Гурьевский МР-5, по 4-Тайга и Промышленновский МО, Яшкинский МР-3, по 2-Киселевск, Краснобродский, Крапивинский МО и Тисульский МР, по 1-Ижморский МР, Кемеровский МО, Прокопьевском МО и Юргинский МО.

Вместе с тем стало известно о смерти пяти кузбассовцев за последний день с ранее выявленным заболеванием. Всего с начала пандемии скончались 989 пациентов в регионе. Сейчас продолжаются лечиться 1 921 житель Кузбасса, а под наблюдением остаются 13 970 человек.