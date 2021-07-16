Число зараженных COVID-19 кузбассовцев превысило 43 000 человек

Согласно сведениям на утро 16 июля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в шахтерском крае возросло. По свежей информации властей, за минувшие сутки столкнулись с инфекцией 198 кузбассовцев, которые проживают в следующих территориях:

Кемерово-42, Новокузнецк-28, Прокопьевск-21, Мыски-13, Междуреченск-12, по 7-Осинники и Промышленновский МО, по 5-Белово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Топкинский МО, по 4-Калтан, Тайга, Гурьевский МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР, по 3-Киселевск, Крапивинский МО, Новокузнецкий МР и Тисульский МР, по 2-Краснобродский, Полысаево и Юргинский МО, по 1-Беловский МР, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Таштагольский МР, Яйский МР.

Кроме того, стало известно о количестве пациентов, не переживших встречу с вирусом (шесть за сутки, 898 всего). За все время пандемии в Кузбассе выявлено 43 044 фактов заражения, 40 304 из которых закончились благополучно. Также за прошедшие 24 часа выздоровели еще 183 инфицированных.

На текущий момент лечатся в областных больницах 1 842 человека, 11 334 находятся под наблюдением специалистов.