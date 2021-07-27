Число заболевших после вакцинации в Кузбассе выросло на треть за неделю

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В ходе прямого эфира телемарафона "COVID в Кузбассе" заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова и главный областной специалист общей врачебной практики Лариса Токарева озвучили количество пациентов, которые заболели китайским вирусом после вакцинации.

После введения одного или двух компонентов препаратов от китайского вируса у людей на территории Кемеровской области выявляли COVID-19. В общей сложности после вакцинации в регионе заболели 351 человек, заявили представители местных властей.


Стоит отметить, что в ходе эфира чиновницы объяснили заражение привитых людей индивидуальной реакцией организма каждого человека на компоненты прививки и временным отсутствием иммунитета.

Вы вакцинировались, но чтобы сформировался иммунитет должно пройти полтора месяца, но это чисто индивидуально и кому-то может потребоваться больше времени, заявила замминистра здравоохранения Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса поставили точку в вопросе выбора вакцины жителями региона. Кроме того, представители администрации региона озвучили данные по заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных граждан.

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