Число заболевших после вакцинации в Кузбассе выросло на треть за неделю

После введения одного или двух компонентов препаратов от китайского вируса у людей на территории Кемеровской области выявляли COVID-19. В общей сложности после вакцинации в регионе заболели 351 человек, заявили представители местных властей.

Стоит отметить, что в ходе эфира чиновницы объяснили заражение привитых людей индивидуальной реакцией организма каждого человека на компоненты прививки и временным отсутствием иммунитета.

– Вы вакцинировались, но чтобы сформировался иммунитет должно пройти полтора месяца, но это чисто индивидуально и кому-то может потребоваться больше времени, – заявила замминистра здравоохранения Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса поставили точку в вопросе выбора вакцины жителями региона. Кроме того, представители администрации региона озвучили данные по заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных граждан.