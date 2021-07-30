Число заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось на две сотни за день

По данным властей, за последние 24 часа в Кузбассе зараженных ковидом стало больше на 200 человек. Они проживают в следующих муниципалитетах:

Кемерово-41, Новокузнецк-36, Междуреченск-16, Прокопьевск-13, Мыски-11, Ленинск-Кузнецкий-9, по 7-Анжеро-Судженск, Калтан и Таштагольский МР, по 6-Краснобродский, Крапивинский МО, Промышленновский МО, Топкинский МО, по 5-Белово и Березовский, по 4-Гурьевский МР и Кемеровский МО, Осинники-3, по 2-Ижморский МР и Яйский МР, по 1-Юрга, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Тисульский МР.

Таким образом, всего в шахтерском крае заболело 45 868 человек, из которых 42 976 вылечились, а 973 скончались (шестеро за минувший день). Теперь получают лечение 1 919 пациентов, под наблюдением находятся 13 909.