Число заболевших COVID-19 в Кузбассе увеличилось на две сотни за день

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Медики зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом за сутки в Кемеровской области.

По данным властей, за последние 24 часа в Кузбассе зараженных ковидом стало больше на 200 человек. Они проживают в следующих муниципалитетах:


Кемерово-41, Новокузнецк-36, Междуреченск-16, Прокопьевск-13, Мыски-11, Ленинск-Кузнецкий-9, по 7-Анжеро-Судженск, Калтан и Таштагольский МР, по 6-Краснобродский, Крапивинский МО, Промышленновский МО, Топкинский МО, по 5-Белово и Березовский, по 4-Гурьевский МР и Кемеровский МО, Осинники-3, по 2-Ижморский МР и Яйский МР, по 1-Юрга, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Тисульский МР.


Таким образом, всего в шахтерском крае заболело 45 868 человек, из которых 42 976 вылечились, а 973 скончались (шестеро за минувший день). Теперь получают лечение 1 919 пациентов, под наблюдением находятся 13 909.

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